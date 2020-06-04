2020-06-04T12:59:29+03:00
Общество

Анна Кузнецова о ситуации с истощенной брянской девочкой: «Ощущение, что ребенок просто стал невидимым для системы»

Омбудсмен осудила бездействие контролирующих органов
Мария Дедкова
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Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенкаПресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала историю с истощенной брянской девочкой.

Семилетнего ребенка, который весит всего 9 килограммов, обнаружил сосед в запертой на замок комнате.

- Ощущение, что ребенок после того как его 6 лет назад передали в приемную семью, просто стал невидимым для системы, - говорит детский омбудсмен. - И снова налицо результат бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила этого ребенка – девочка истощена, никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка.

После брянского и похожих случаев на встрече с президентом Анна Кузнецова предложила реформировать органы опеки и попечительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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