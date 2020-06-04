Дело об истязании брянской девочки- на контроле Генпрокурора и Бориса Пайкина

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:42:41+03:00

В своем обращении на имя генерального прокурора Борис Пайкин просит его взять расследование дела на личный контроль и принять меры прокурорского реагирования.

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История семилетней девочки из Брянска, удочеренной из приюта и попавшей в больницу с обморожением ног и в состоянии крайнего физического истощения, вышла на федеральный уровень. Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин направил генеральному прокурору России Игорю Краснову обращение с требованием проверить действия региональных органов опеки и попечительства.

Напомним, девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног и истощением в одну из брянских больниц, следователи возбудили уголовное дело по сообщению о причинении ей физических страданий, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания.

«Считаю, что эту проблему нельзя сводить только к бездушным приемным родителям, которые, несомненно, заслуживают самого строгого наказания, - говорит Борис Пайкин. – Прокурорская оценка должна быть дана всем, без исключения, должностным лицам органов опеки и попечительства администрации города. Ведь это они допустили, что беззащитный ребенок попал в ведущую асоциальный образ жизни семью и не осуществляли должный надзор за деятельностью опекунов, что является их прямой обязанностью».

В своем обращении на имя генерального прокурора Борис Пайкин просит его взять расследование дела на личный контроль и принять меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU