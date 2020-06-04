В Брянске вместо ДК "Юность" будет ресторан
На объекте продолжаются работы
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В Брянске в здании ДК "Юность" откроется ресторан. На объекте продолжаются работы.
Бежицкие активисты уже рассказывали о том, что "Юность" превратят в общепит. Тогда часть жителей выступила за ремонт и открытие зала бракосочетаний.
Но здание в 2,5 тысячи квадратных метров продали.
Теперь, по словам бежичан, там откроют не только ресторан, но и площадку для выступлений артистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU