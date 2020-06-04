В Брянске на следующей неделе ждут 30-градусную жару

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:47:01+03:00

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление начнется уже с субботы

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В Брянске ожидают потепление. Температура воздуха, по прогнозам, составит около 30 градусов. Температура воздуха начнет повышаться уже с субботы, 6 июля.

Напомним, в этом году по всей стране обещали жаркое лето и засуху.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя рекорды по температуре не гарантированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU