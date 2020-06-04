В Брянской области подсчитали коэффициент распространения коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:45:28+03:00

Он составил 0,91, это минимальное значение за все время эпидемии

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В Брянской области коэффициент распространения коронавиурса 4 июня снизился до 0,91. Это минимальное значение за все время эпидемии.

Значение этого показателя меньше единицы третий день подряд. Для снятия ограничений необходимо, чтобы он оставался на том же уровне или был ниже десять дней подряд.

За последние сутки в Брянской области 96 человек заболели коронавиурсом. Несколько дней подряд выздоровевших больше, чем заболевших. 4 июня из больниц выписали 101 человека. За сутки в регионе провели 1407 тестов на новое заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU