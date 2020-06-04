2020-06-04T11:45:28+03:00
Общество

В Брянской области подсчитали коэффициент распространения коронавируса

Он составил 0,91, это минимальное значение за все время эпидемии
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области коэффициент распространения коронавиурса 4 июня снизился до 0,91. Это минимальное значение за все время эпидемии.

Значение этого показателя меньше единицы третий день подряд. Для снятия ограничений необходимо, чтобы он оставался на том же уровне или был ниже десять дней подряд.

За последние сутки в Брянской области 96 человек заболели коронавиурсом. Несколько дней подряд выздоровевших больше, чем заболевших. 4 июня из больниц выписали 101 человека. За сутки в регионе провели 1407 тестов на новое заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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