В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило 4000 человек
В Брянской области на 4 июня число заболевших коронавирусом превысило четыре тысячи человек и составило 4078. За сутки диагноз подтвердили у 96 человек. Из больниц за то же время выписали 101 пациент.
Коэффициент распространения инфекции третий день подряд остается меньше единицы. На 4 июня он составляет 0,91. Это пока самое минимальное значение за все время эпидемии.
За сутки в регионе провели 1407 тестов на коронавирус. Ни одной смерти за 24 часа не зарегистрировали, сообщают в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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