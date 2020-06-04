В Брянске за взятку под суд пойдет гендиректор мясокомбината

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:07:38+03:00

За деньги сотрудник управления ветеринарии должен был внести ложную информацию в систему "Меркурий"

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Перед судом предстанут директор мясокомбината и его знакомый, их обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, руководитель ООО «Мясокомбинат «Славянский» в сентябре прошлого года предложил своему знакомому из Дятькова передать взятку сотруднику управления ветеринарии.

За 300 тысяч рублей последний должен был внести в систему «Меркурий» ложные сведения о мясной продукции, складируемой на мясокомбинате.

Передача денег проходила под контролем правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело будет рассматривать Бежицкий районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU