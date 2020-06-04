В Брянске за взятку под суд пойдет гендиректор мясокомбината
Перед судом предстанут директор мясокомбината и его знакомый, их обвиняют во взяточничестве.
По версии следствия, руководитель ООО «Мясокомбинат «Славянский» в сентябре прошлого года предложил своему знакомому из Дятькова передать взятку сотруднику управления ветеринарии.
За 300 тысяч рублей последний должен был внести в систему «Меркурий» ложные сведения о мясной продукции, складируемой на мясокомбинате.
Передача денег проходила под контролем правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело будет рассматривать Бежицкий районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU