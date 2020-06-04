Брянские военные отправились восстанавливать железнодорожный мост в Мурманске

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:20:26+03:00

Чтобы в сжатые сроки восстановить движение, Минобороны приняло решение направить на ликвидацию аварии военнослужащих. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В ликвидации ЧП будут участвовать 100 человек и 42 единицы техники

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Брянские военные отправились на помощь в Мурманск. Здесь во время ремонтных работ на участке железной дороги Кола – Выходной произошло обрушение. Чтобы в сжатые сроки восстановить движение, Минобороны приняло решение направить на ликвидацию аварии военнослужащих.

- Наши специалисты, военнослужащие, военная техника и специальный железнодорожный подвижной состав железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа уже направились в Мурманск железнодорожным транспортом, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - После того как они преодолеют две тысячи километров, они приступят к восстановлению железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной.

В операции задействовали больше 100 человек и 42 единицы спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU