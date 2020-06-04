В Брянске в ДТП на улице Дуки пострадала 35-летняя автомобилистка

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:03:18+03:00

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем "Деу Матиз", выезжая с прилегающей территории, допустила столкновение с "Доджем Челленджерем". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое прошло на улице Дуки 3 июня. Около 17.05 здесь столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем "Деу Матиз", выезжая с прилегающей территории, допустила столкновение с "Доджем Челленджерем".

В ДТП пострадала 35-летняя женщина. Ее с переломами костей таза госпитализировали, сообщает областная Госавтоинспекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU