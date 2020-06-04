В Брянской горбольнице №1 рассказали о зарплате в 62 тысячи рублей у санитарок
В Брянской горбольнице №1 ответили на жалобы медработников по поводу "коронавирусных" выплат, а также рассказали о фантастических зарплатах.
По словам главного врача Константина Воронцова, больница действительно не входит в перечень инфекционных госпиталей, работающих с коронавирусными пациентами. Поэтому президентские и губернаторские выплаты сотрудникам не положены. Если медработник подхватил коронавирус, руководство горбольницы сообщает об этом в Фонд социального страхования.
Как сообщает "Риа Стрела", сотрудников больницы все равно решили поддержать.Внутренними приказами предусмотрены надбавки санитаркам за объем работы, совмещение обязанностей, интенсивность труда. Оказывается, максимальная зарплата составила у санитарок составила 62 592 рубля, а минимальная - 47 207 рублей. В среднем, "жалобщики" получили по 50 тысяч рублей. Пожалуй, это самая высокая зарплата в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU