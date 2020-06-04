2020-06-04T08:49:31+03:00
Общество

В Брянске заметили играющих на гигантских трубах детей

Горожане просят обратить внимание родителей на своих детей
Мария Дедкова
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Падение с такой высоты может быть очень травматичным.Падение с такой высоты может быть очень травматичным.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске рассказали об опасных играх детей на улице Романа Брянского. Здесь лежат трубы для ливневой канализации на улице Советской.

Один из проходивших мимо брянцев сфотографировал ребят, прыгающих по трубам.

Такие игры опасны для детей. Падение с такой высоты может быть очень травматичным.

Родителей просят обратить внимание на ребятишек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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