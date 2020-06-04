В Брянской области снизилась смертность

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:33:51+03:00

На свет в прошлом году появились 9956 малышей. Фото: Алексей ФОКИН

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В прошлом году смертность в Брянской области уменьшилась на 3,3% по сравнению с 2018-м. Показатель составляет 14,7 умерших на 1000 человек, сообщает Брянскстат.

Специалисты отмечают, снижения уровеня заболеваемости психическими расстройствами – на 15,3%, врожденными аномалиями – на 13,1%, болезнями нервной системы и органов чувств – на 11,3%, инфекционными и паразитарными болезнями – на 7,4%, осложнения беременности, родов и послеродового периода – на 5,6%, болезнями кожи и подкожной клетчатки – на 2,9%, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 1,6%, болезнями органов дыхания – на 1,4%, травмы и отравления – на 0,5%.

К счастью, снижается младенческая смертность. В 2019 году женщины сделали абортов на 7,9% меньше, чем в 2018 году.

На свет появились 9956 малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU