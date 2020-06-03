В Брянске на "Туристе" иномарка протаранила забор

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:00:50+03:00

Авария случилась 3 июня, в ней никто не пострадал

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В Брянске на улице Дуки иномарка протаранила металлическое ограждение. Авария случилась у гостиницы "Турист" в среду, 3 июня. Фотографии и видео с места ДТП опубликовали в социальных сетях.

На снимках видно, что столкнулись "Деу Матиз" и "Додж". Последний врезался в забор.

Очевидцы сообщают, что в автоаварии никто не пострадал. Пользователи сожалеют, что разбили хорошую машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU