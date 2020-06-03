Ситуацию с истощенной брянской девочкой взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенком Анна Кузнецова

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:05:37+03:00

Изучение всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Ситуацию с истощенной брянской девочкой взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом рассказала детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина.

Она провела рабочее совещание, на котором оценку ситуации с изъятием ребенка из приемной семьи дали представители следственного управления, прокуратуры, органов опеки и попечительства, здравоохранения, образования, социальной защиты, комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних.

Сейчас продолжаются служебные проверки, решается вопрос дальнейшего жизнеустройства малышки.

Инна Мухина побывала в больнице, где обследуют малышку.

- Благодарна медицинскому персоналу за трепетное отношение к девочке, проявление заботы и повышенное внимание, - говорит правозащитник. - Добрый взгляд, ласковое прикосновение, детские игрушки – все это помогает ребеночку справиться со стрессовой ситуацией. Понятно, что девочка ведет себя настороженно: находится в больнице, а не дома, вокруг много людей в белых халатах. Очень приятно было в завершении встречи увидеть детскую улыбку.

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ИСТОЧНИК KP.RU