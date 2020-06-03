2020-06-03T20:05:37+03:00
Общество

Ситуацию с истощенной брянской девочкой взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенком Анна Кузнецова

3 июня прошло рабочее совещание, посвященное истории с приемной семьей
Мария Дедкова
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Изучение всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.Изучение всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ситуацию с истощенной брянской девочкой взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом рассказала детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина.

Она провела рабочее совещание, на котором оценку ситуации с изъятием ребенка из приемной семьи дали представители следственного управления, прокуратуры, органов опеки и попечительства, здравоохранения, образования, социальной защиты, комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних.

Сейчас продолжаются служебные проверки, решается вопрос дальнейшего жизнеустройства малышки.

Инна Мухина побывала в больнице, где обследуют малышку.

- Благодарна медицинскому персоналу за трепетное отношение к девочке, проявление заботы и повышенное внимание, - говорит правозащитник. - Добрый взгляд, ласковое прикосновение, детские игрушки – все это помогает ребеночку справиться со стрессовой ситуацией. Понятно, что девочка ведет себя настороженно: находится в больнице, а не дома, вокруг много людей в белых халатах. Очень приятно было в завершении встречи увидеть детскую улыбку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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