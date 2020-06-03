Брянская пенсионерка перевела мошеннице 200 тысяч рублей за снятие порчи

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:46:59+03:00

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64-летняя пенсионерка из Володарского района Брянска перевела мошеннице 200 тысяч рублей. Деньги она отправляла в течение двух месяцев.

Женщина написала заявление в полицию только 26 мая. Она наткнулась на объявление в газете в середине февраля. В нем обещали выручить из любой беды с помощью магии. У сына женщины не складывалась личная жизнь, он начал пить.

Мнимая целительница сказала, что всему виной - порча. Снять она ее сможет. Но нужно перевести 16 тысяч рублей. Эти деньги она отнесет в церковь. За сына будут молиться 10 монахинь. Потом выяснилось, что порча сильней, чем думала "целительница". И понадобились еще 24 тысячи рублей.

До 29 марта обманутая пенсионерка отправляла деньги. Но сыну лучше не стало. Он стал еще больше пить и даже потерял работу. Тут женщина поняла, что ее обманули. Но "целительница" еще месяц звонила ей и уговаривала перевести деньги, грозилась, что сын может умереть.

- Полиция проводит проверку всех обстоятельств преступления, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

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ИСТОЧНИК KP.RU