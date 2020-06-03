В Брянской области всех призывников протестируют на коронавирус
В Брянской области продолжается весенний призыв. Всех будущих бойцов проверят на коронавирус. Об этом 3 июня говорили губернатора Александр Богомаз и начальник 2 управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Главная задача в этом году - не допустить вспышки COVID-19 среди призывников и военнослужащих.
На сборных пунктах всех призывников обеспечат медицинскими масками. В воинских частях они будут проходить двухнедельный карантин.
Владимир Цимлянский отметил, что Брянская область готова к выполнению задания по весеннему призыву граждан на военную службу, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU