В Брянской области всех призывников протестируют на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:41:03+03:00

Главная задача в этом году - не допустить вспышки COVID-19 среди призывников и военнослужащих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После прибытия в воинскую часть будущие бойцы отправится на карантин

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В Брянской области продолжается весенний призыв. Всех будущих бойцов проверят на коронавирус. Об этом 3 июня говорили губернатора Александр Богомаз и начальник 2 управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Главная задача в этом году - не допустить вспышки COVID-19 среди призывников и военнослужащих.

На сборных пунктах всех призывников обеспечат медицинскими масками. В воинских частях они будут проходить двухнедельный карантин.

Владимир Цимлянский отметил, что Брянская область готова к выполнению задания по весеннему призыву граждан на военную службу, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU