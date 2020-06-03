Центральный пляж в Бежице приведут в порядок к августу

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:26:53+03:00

Контракт рассчитан на два месяца

Изменить размер текста: A A

Центральный пляж в Бежицком районе Брянска приведут в порядок к августу. Контракт выиграла фирма ООО «Инстэка». Стоимость работ 12,3 миллиона рублей.

- Сейчас муниципальный контракт проходит процедуру заключения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Срок ремонта центрального пляжа - 60 дней.

Получается, если подрядчик завершит работы вовремя, жители Брянска еще успеют отдохнуть на благоустроенном пляже. Здесь заменят песок, установят новые зонтики и раздевалки. На пляже появится стационарный туалет, площадка для сбора мусора.

Отремонтируют лестницу, которая ведет на центральную аллею со стороны горбольницы №1. Саму аллею заасфальтируют. Вдоль дорожки поставят 13 лавочек и 30 фонарей. В лесу уберут бурелом и остатки металлоконструкций. В порядок приведут площадки для кормления белок и птиц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU