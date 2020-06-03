Жителя Дятьковского района поймали в поддельными правами

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:54:20+03:00

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Жителя Дятьковского района поймали с поддельными водительскими правами. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль в поселке Любовно. За рулем был 48-летний водитель. Он предъявил документы. Полицейские не нашли данных о страховке машины и проверили права по федеральной базе.

Выяснилось, что удостоверение числится за человеком, который живет в Москве. Автомобилист сначала хотел убедить полицейских, что они ошиблись, но позже во всем признался.

Оказывается, он купил права в Москве за 30 тысяч рублей. Водить умел уже давно, но посещать автошколу не было ни времени, ни желания. Поэтому, в июне прошлого года увидев объявление о продаже водительских прав, позвонил по указанному номеру. Брянец передал неизвестному копии документов и фотографию. В октябре он получил права.

- Мужчине предъявили обвинения по части 5 статьи 33, частям 1 и 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в подделке и использование заведомо подложного документа», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU