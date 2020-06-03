Видео брянских стримеров с издевательствами над мужчиной проверяют полицейские

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:27:32+03:00

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В Брянске полицейские проводят проверку по видеороликам, опубликованным на популярном видеохостинге. Об этом "Комсомолськой правде" в Брянске" рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Ролики снимали молодые люди в Брянске. В них они издевались над 33-летним мужчиной по имени Валентин. Стримеры закапывали его в импровизированную могилу, разбивали о голову куриные яйца, кормили бычками от сигарет в томате. Подписчики канала платят деньги, заказывая при этом очередное издевательство над Валентином.

Пользователи решили, что мужчина страдает психическим заболеванием. Перед прямым эфиром его опаивают водкой. И призвали разобраться в ситуации правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU