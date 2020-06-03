Брянскому блогеру и бизнесмену Коломейцеву грозит год и 10 месяцев колонии

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:32:27+03:00

Такой срок для него запросил гособвинитель

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Брянскому блогеру и бизнесмену Александру Коломейцеву грозит один год и десять месяцев колонии. Такой срок запросил для него госовбинитель. Очередное заседание суда состоялось в среду, 3 июня. Коломейцев услышит окончательный приговор 5 июня.

Напомним, Александр Коломейцев является фигурантом пяти уголовных дел. В частности, его обвиняют в оскорблении представителя власти и побоях из хулиганских побуждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU