Брянскому блогеру и бизнесмену Коломейцеву грозит год и 10 месяцев колонии
Такой срок для него запросил гособвинитель
Изменить размер текста:
Брянскому блогеру и бизнесмену Александру Коломейцеву грозит один год и десять месяцев колонии. Такой срок запросил для него госовбинитель. Очередное заседание суда состоялось в среду, 3 июня. Коломейцев услышит окончательный приговор 5 июня.
Напомним, Александр Коломейцев является фигурантом пяти уголовных дел. В частности, его обвиняют в оскорблении представителя власти и побоях из хулиганских побуждений.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU