2020-06-03T15:17:46+03:00
Общество

Новгородские поисковики нашли останки брянского красноармейца

Солдата удалось опознать по медальону
Мария Дедкова
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Фото: поисковый отряд "Новгородец"Фото: поисковый отряд "Новгородец"
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В Новогродской области поисковики обнаружили останки красноармейца, уроженца Брянщины.

Солдата нашли недалеко от деревни Спасская Полисть Чудовского района. Погибшего удалось опознать по медальону.

Им оказался Иван Якимович Поляков 1907 года рождения, уроженец Орловской области Брянского района Пальцовского сельсовета.

Поисковики обратились к брянцам за помощью в поисках родственников погибшего бойца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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