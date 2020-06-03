В Локте ожило высохшее озеро

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:21:10+03:00

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В брасовском поселке Локоть ожило засохшее озеро. Местные жители полагают, что причиной тому стали проливные дожди, которые шли в регионе почти неделю.

Фотографии водоема выложили в социальных сетях.

Местные жители с ностальгией стали вспоминать о том, как купались в озере. Сейчас от него, по словам локотчан, осталась лишь лужа.

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ИСТОЧНИК KP.RU