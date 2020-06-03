2020-06-03T14:14:23+03:00
Происшествия

Житель Выгоничей получил срок за угрозы продавцу "розочкой"

28-летний мужчина отправится в колонию на 3,5 года
Мария Дедкова
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28-летнего жителя Выгоничского района осудили за разбойное нападение.

6 марта мужчина со стеклянной "розочкой зашел в магазин "Радуга", угрожая продавцу, вырвал из ее рук мобильный телефон.

Телефон оказался недорогим.

Мужчину задержали.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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