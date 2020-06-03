Брянская область занята третьем место в ЦФО по числу вылечившихся от коронавируса
Диагноз COVID-19 сняли у 63% заразившихся
Пока в регионе не собираются ослаблять ограничительные меры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянская область заняла третье место в ЦФО по количеству выздоровевших от коронавируса.
Диагноз сняли у 63,3 % заразившихся, сообщает оперативный штаб.
Однако в Брянской области по-прежнему много заболевших. Каждый день регистрируют около 100 новых случаев. Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,96.
Пока в регионе не собираются ослаблять ограничительные меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU