Брянская область занята третьем место в ЦФО по числу вылечившихся от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:33:20+03:00

​Пока в регионе не собираются ослаблять ограничительные меры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Брянская область заняла третье место в ЦФО по количеству выздоровевших от коронавируса.

Диагноз сняли у 63,3 % заразившихся, сообщает оперативный штаб.

Однако в Брянской области по-прежнему много заболевших. Каждый день регистрируют около 100 новых случаев. Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,96.

Пока в регионе не собираются ослаблять ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU