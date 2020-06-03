Двое жителей Климова отправятся под суд по попытку убить таксиста
по версии следствия, приятелям по надобилась машина
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За попытку убить таксиста будут судить двух жителей Климовского района 25 и 28 лет.
По версии следствия, молодые люди хотели украсть автомобиль. Для этого они решили убить таксиста. Но задуманное сделать им не удалось, мужчина сумел вырваться.
Кроме того, 25-летний фигурант уголовного дела обвиняется еще в ряде краж у местных жителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Судьбу молодых людей будет решать районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU