В Брянске следователи просят изолировать от общества приемную мать истощенной девочки
В Брянске следователи хотят изолировать от общества приемную мать истощенной 7-летней девочки. Меру пресечения в ближайшее время установит суд.
На родителей девочки завели уголовное дело за причинения ребенку физических страданий и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
- Следователями задержана опекун потерпевшего ребенка, она допрошена по обстоятельствам произошедшего, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - С ее участием проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены родные и близкие подозреваемой, представители органов государственной власти, ответственные за работу с несовершеннолетними, другие свидетели по делу, организованы и проводятся другие следственные и процессуальные действия.
Изоляция от общества означает либо домашний арест, либо заключение под стражу.
К слову, решается вопрос о мере пресечения и для ответственной сотрудницы органа опеки и попечительства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU