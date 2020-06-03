2020-06-03T12:56:22+03:00
Общество

В Брянске следователи просят изолировать от общества приемную мать истощенной девочки

Меру пресечения будут выбирать и сотруднице органов опеки и попечительства
Мария Дедкова
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Изоляция от общества означает либо домашний арест, либо заключение под стражу.Изоляция от общества означает либо домашний арест, либо заключение под стражу.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске следователи хотят изолировать от общества приемную мать истощенной 7-летней девочки. Меру пресечения в ближайшее время установит суд.

На родителей девочки завели уголовное дело за причинения ребенку физических страданий и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

- Следователями задержана опекун потерпевшего ребенка, она допрошена по обстоятельствам произошедшего, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - С ее участием проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены родные и близкие подозреваемой, представители органов государственной власти, ответственные за работу с несовершеннолетними, другие свидетели по делу, организованы и проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Изоляция от общества означает либо домашний арест, либо заключение под стражу.

К слову, решается вопрос о мере пресечения и для ответственной сотрудницы органа опеки и попечительства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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