В Брянске запретят парковку на улице Октябрьской
Дорожные знаки установят возле дома №49
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В Брянске решили запретить парковку на улице Октябрьской. Оставить машину не получится возле дома №49. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
На такой шаг пошли ради безопасности дорожного движения. В ближайшее время на улице установят знаки, ограничивающие стоянку транспорта.
В ближайшее время на улице установят знаки, ограничивающие стоянку транспорта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU