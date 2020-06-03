В Брянске запретят парковку на улице Октябрьской

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:39:15+03:00

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В Брянске решили запретить парковку на улице Октябрьской. Оставить машину не получится возле дома №49. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

На такой шаг пошли ради безопасности дорожного движения. В ближайшее время на улице установят знаки, ограничивающие стоянку транспорта.

В ближайшее время на улице установят знаки, ограничивающие стоянку транспорта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU