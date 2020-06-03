В Брянске за аферу в 5 миллионов рублей будут судить адвоката из Санкт-Петербурга

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:26:51+03:00

Правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому дали не больше шести лет колонии. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске завершили расследование уголовного дела адвоката из Санкт-Петербурга, который хотел провернуть аферу на пять миллионов рублей.

Правозащитника обвиняют в покушении на хищение чужого имущества.

Адвокат выступал защитником во время предварительного следствия по делу начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Брянской области Алексея Сабадашева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому дали не больше шести лет колонии. Однако родственники и подозреваемый защитнику не поверили. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Брянской области.

- В ходе предварительного следствия следователями установлены все обстоятельства произошедшего, собраны доказательства совершенного преступления, адвокату предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU