2020-06-03T12:26:51+03:00
Происшествия

В Брянске за аферу в 5 миллионов рублей будут судить адвоката из Санкт-Петербурга

Правозащитник за деньги якобы пытался "отмазать" полицейского Алексея Сабадашева
Мария Дедкова
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Правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому дали не больше шести лет колонии.Правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому дали не больше шести лет колонии.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске завершили расследование уголовного дела адвоката из Санкт-Петербурга, который хотел провернуть аферу на пять миллионов рублей.

Правозащитника обвиняют в покушении на хищение чужого имущества.

Адвокат выступал защитником во время предварительного следствия по делу начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Брянской области Алексея Сабадашева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому дали не больше шести лет колонии. Однако родственники и подозреваемый защитнику не поверили. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Брянской области.

- В ходе предварительного следствия следователями установлены все обстоятельства произошедшего, собраны доказательства совершенного преступления, адвокату предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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