2020-06-03T11:16:13+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Он снизился и составляет 0,96
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 3 июня снизился коэффициент распространения коронавируса. Он составляет 0,96. Второй день подряд его значение меньше единицы. Это означает, что число заразившихся инфекцией за четыре последних дня меньше, чем за четыре предыдущих. Если такая тенденция сохранится в течение 10 дней, будут снимать первые ограничения.

В Брянской области в среду подтвердили 98 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 100 человек. За сутки провели 1467 тестов. Ни одной смерти от коронавируса не зафиксировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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