Медики первой городской больницы в Брянске просят назначить им коронавирусные выплаты

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:04:19+03:00

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Медики из первой городской больницы просят назначить им коронавирусные выплаты. Мол, работники приемного покоя постоянно встречаются с больными новой инфекцией. Некоторые сотрудники уже заразились. Но в департаменте здравоохранения отвечают, что прибавки к зарплате им не положены, так как больница не перепрофилирована под госпиталь для коронавирусных больных.

В случае, если медик заболеет коронавирусом, он может рассчитывать только на страховую единоразовую выплату. Она составляет 68 тысяч рублей. Правда, коронавирус должен быть подтвержден тестом.

Медики первой городской больницы начали болеть еще в самом начале эпидемии. В пульмонологическом отделении лежал пациент с коронавирусом. Многие уже выздоровели и снова вышли на работу.

По словам директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова, президентские выплаты положены только за особые условия труда. Это многочасовые дежурства в красной зоне коронавирусного госпиталя. И работа с подтвержденным коронавирусом на скорой помощи. Остальные работники "скорой" получат областные выплаты. Другим врачам, которые всегда могут встретиться с инфекцией, прибавки к зарплате не предусмотрены.

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ИСТОЧНИК KP.RU