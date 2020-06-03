Двух жителей Климовского района будут судить за попытку убить таксиста

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:40:56+03:00

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Двух жителей Климовского района, 28 и 25 лет, будут судить за попытку убить таксиста. Уголовное дело направили в Климовский районный суд.

По версии следствия, молодые люди договорились угнать машину такси. Для этого им понадобилось убить водителя. Они напали на мужчину. Но осуществить задуманное так и не смогли, по независящим от них причинам.

Мужчин будут судить по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 25-летнего брянца обвиняют также в нескольких кражах у местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU