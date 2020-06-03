2020-06-03T10:36:54+03:00
Общество

В Брянске истощенную семилетнюю девочку готовы забрать в другую семью

Семейная пара обратилась к уполномоченному по правам ребенка Инне Мухиной
Мария Дедкова
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Десятки брянцев вызвались помочь малышке.Десятки брянцев вызвались помочь малышке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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История брошенной голодной девочки не оставила равнодушных среди брянцев. Оказалось, что уже нашлась семья, которая готова забрать ребенка к себе. Пара обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Брянской области Инне Мухиной. Об этом она рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске".

Однако забрать малышку пока не получится. Как минимум, еще две недели она проведет в больнице на обследовании. В это время будет решаться вопрос о расторжении договора об опеке с действующей приемной семьей.

- Мы объяснили будущей приемной семье с чего нужно начать, - сказала Инна Мухина. - Паре предстоит собрать необходимые документы и пройти школу приемного родителя. Я очень рада, что так много людей откликнулись и помогают ребенку. Сейчас за девочкой ухаживают медики. Они бережно и внимательно относятся к малышке. В этой истории будут разбираться правоохранительные органы. Ситуация взята на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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