В Брянске истощенную семилетнюю девочку готовы забрать в другую семью

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

История брошенной голодной девочки не оставила равнодушных среди брянцев. Оказалось, что уже нашлась семья, которая готова забрать ребенка к себе. Пара обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Брянской области Инне Мухиной. Об этом она рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске".

Однако забрать малышку пока не получится. Как минимум, еще две недели она проведет в больнице на обследовании. В это время будет решаться вопрос о расторжении договора об опеке с действующей приемной семьей.

- Мы объяснили будущей приемной семье с чего нужно начать, - сказала Инна Мухина. - Паре предстоит собрать необходимые документы и пройти школу приемного родителя. Я очень рада, что так много людей откликнулись и помогают ребенку. Сейчас за девочкой ухаживают медики. Они бережно и внимательно относятся к малышке. В этой истории будут разбираться правоохранительные органы. Ситуация взята на контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Брянске приемные родители морили голодом семилетнюю дочь

Истощенного ребенка госпитализировали в больницу

В Брянске приемная мать довела 7-летнюю девочку до истощения. Испуганную малышку в доме на переулке Флотском нашел приятель семьи, который зашел в гости. Девочка сидела в кладовке. Подробнее...

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU