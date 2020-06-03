В ДТП под Брянском пострадал 18-летний водитель ВАЗа

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:08:28+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии под Брянском пострадал 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150. Авария случилась в начале девятого утра во вторник, 2 июня, на 9-м километре Брянск-Дятьково. На трассе столкнулись три машины.

По предварительной версии, 64-летний водитель ГАЗ-330202, ехавший со стороны Дятькова в сторону Брянска, при повороте налево не уступил дорогу встречной машине и столкнулся с ней. ВАЗ отбросило на встречную полосу. После этого легковушка врезалась в грузовик.

Судя по фотографиям, легковая машина полностью разбита. Но водитель остался жив. 18-летнего парня госпитализировали с сотрясением мозга и травмой головы.

- Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU