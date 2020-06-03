В брянских Чайковичах сгорел двухэтажный жилой дом

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:53:51+03:00

Во время пожара никто не пострадал

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В поселке Чайковичи в Бежицком районе Брянска вечером во вторник, 2 июля, сгорел двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Мирная поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.49. На место выехали три пожарных машины.

Оказалось, что горит дом размером 10 на 10 метров. На помощь спасателям отправились еще две автоцистерны.

- На пожаре работали шесть ручных стволов и шесть звеньев газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В 22.35 с огнем полностью справились. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU