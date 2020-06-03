В Карачаевском районе нашли живым пропавшего 27-летнего мужчину

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Карачаевском районе нашли живым пропавшего 27-летнего Владимира Амелина. Об этом вечером во вторник, 2 июня, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Мужчину обнаружили недалеко от деревни Фроловка. Поисковики передали его бригаде скорой помощи. Он замерз, но общее состояние медики оценили как удовлетворительное.

Напомним, Владимир Амелин пропал 31 мая у поселка Газеновка. Ориентировка на поиск появилась в сети около пяти часов вечера 2 июня. Уже через несколько часов стало известно, что пропавшего мужчину нашли.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU