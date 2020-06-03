В Брянской области частично открыли границу с Белоруссией

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с 29 мая частично открыли границу с Белоруссией. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ. Ограничения на въезд и выезд из России снимаются для некоторых категорий работников.

Это граждане Белоруссии, которые работают в белорусских компаниях в России в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых. Они могут отправиться на работу вахтовым методом.

То же правило действует и для граждан Российской Федерации, которые работают в российских компаниях в Белоруссии.

Иностранцы, которые живут в России, могут выехать в страну гражданства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU