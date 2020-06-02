В Брянске дети стали меньше совершать преступлений
В Брянске дети стали совершать меньше преступлений. Об этом на брифинге в региональном УМВД рассказала замначальника отдела по работе с несовершеннолетними Наталья Музалевская.
Она отметила, что на протяжении последних пяти лет количество правонарушений снизилось практически в 2,5 раза (с 524 случаев, зарегистрированных в 2013 году, до 250 – в 2019 году).
С начала года уровень преступности у несовершенолетних снизался на 13% – с 92 до 80 преступлений.
А вот детей обижали чаще. В прошлом году зарегистрировали 227 преступлений в отношении детей – на треть меньше чем годом ранее. Большую часть из них составляет неуплата алиментов.
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ИСТОЧНИК KP.RU