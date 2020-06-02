В Брянской области закроют на два дня переезд около станции Манюки
Ограничения связаны с ремонтом
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В Брянской области переезд у станции Манюки будет закрыт для движения с 3 по 5 июня.
Здесь пройдут ремонтные работы, сообщает пресс-служба МЖД.
С 8.00 3 июня до 0.00 5 июня проехать нельзя будет на переезде 195-й километр. Объезд возможен через переезд, расположенный на 202-м километре.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU