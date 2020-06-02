2020-06-02T19:52:21+03:00
Общество

В Брянской области закроют на два дня переезд около станции Манюки

Ограничения связаны с ремонтом
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области переезд у станции Манюки будет закрыт для движения с 3 по 5 июня.

Здесь пройдут ремонтные работы, сообщает пресс-служба МЖД.

С 8.00 3 июня до 0.00 5 июня проехать нельзя будет на переезде 195-й километр. Объезд возможен через переезд, расположенный на 202-м километре.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске дети стали меньше совершать преступлений
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
В Брянской области закроют на два дня переезд около станции Манюки
Приемные родители истощенной брянской девочки не стояли на учете в полиции
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку продуктов для малого бизнеса
В Брянской области ищут пропавшего Владимира Амелина
В Брянске завершается ремонт улицы Чичирена
В Брянской области задержали торговцев валютой
ВТБ займется управлением эндаумент-фондом Московского государственного областного университета
Под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком
В Брянске дорожники отремонтировали не все дефекты
В Брянске построят ливневку у новой школы на старом аэропорту
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям
В Брянске обещают построить ливневку на перекрестке улиц Куйбышева и Ульянова
Президент продлил на пять лет полномочия прокурора Брянской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Брянской области продлили ограничения на междугородние маршруты
В Брянске включили новый светофор на улице Костычева
В Брянске задержали приемную мать 7-летней девочки-маугли
ВТБ упростил вход в ВТБ-Онлайн и усилил безопасность системы
В Брянске из-за работ изменится схема движения на улице Объездной