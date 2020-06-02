Приемные родители истощенной брянской девочки не стояли на учете в полиции

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:44:42+03:00

Замначальника отдела по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская ответила на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Об этом рассказала замначальника отдела по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская

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В Брянске приемные родители 7-летней девочки, которая попала в больницу с обморожением, не стояли на учете в полиции. Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Музалевская во время брифинга в региональном УМВД.

По словам правоохранителя, о вопиющем случае в дежурную часть сообщил аноним. До этого многодетная семья, в которой ребенок был приемным, нигде на учетах не состояла. Ребенка забрали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Малышка действительно оказалась неухоженной, больной и голодной.

На родителей девочки завели уголовное дело. Им грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU