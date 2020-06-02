В Брянской области ищут пропавшего Владимира Амелина

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:10:07+03:00

Молодой человек ушел из дома 31 мая

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В Брянской области пропал 27-летний Владимир Амелин. Молодой человек исчез недалеко от поселка Газеновка, что в Карачевском районе.

С 31 мая он не выходит на связь с близкими, сообщили в "Лиза Алерт" Брянск".

Владимир Амелин может находиться в любом районе нашего региона.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную куртку и черные штаны. Обут - в черные-белые кроссовки.

Если вы видели или знаете, где находится Владимир Амелин, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU