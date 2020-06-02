В Брянской области ищут пропавшего Владимира Амелина
В Брянской области пропал 27-летний Владимир Амелин. Молодой человек исчез недалеко от поселка Газеновка, что в Карачевском районе.
С 31 мая он не выходит на связь с близкими, сообщили в "Лиза Алерт" Брянск".
Владимир Амелин может находиться в любом районе нашего региона.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серые глаза.
Был одет в черную куртку и черные штаны. Обут - в черные-белые кроссовки.
Если вы видели или знаете, где находится Владимир Амелин, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU