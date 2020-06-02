В Брянске завершается ремонт улицы Чичирена
В Володарском районе Брянске заканчивается ремонт улицы Чичерина. Работы проводили на участке в 1,5 километра.
Здесь заасфальтировали дорогу, сделали остановки. Рабочие продолжают монтировать плитку для людей с ограниченными возможностями.
- Строительство тротуаров выполнено на 90%, - говорят в горадминистрации. - Готовность освещения и дорожных знаков превышает 80%. Дорожники ведут отсыпку обочин, на завершающем этапе здесь будет нанесена автомобильная разметка.
По словам специалистов, подрядчик не допускает отставания от графика ремонта и соблюдает технологию и качество работ. На данный момент общая готовность улицы составляет 95%.
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ИСТОЧНИК KP.RU