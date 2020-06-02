В Брянской области задержали торговцев валютой

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:33:36+03:00

Во время обысков у фигурантов нашли 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более 2 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Доход злоумышленников составил восемь миллионов рублей

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В Брянской области задержали двух торговцев валютой. На них завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

По версии следствия, злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались куплей и продажей иностранной валюты. Импровизированный обменники организовывали в автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения. По предварительным данным, незаконный доход составил около восьми миллионов рублей.

Во время обысков у фигурантов нашли 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более 2 миллионов рублей.

- Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU