2020-06-02T17:33:36+03:00
Общество

В Брянской области задержали торговцев валютой

Доход злоумышленников составил восемь миллионов рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Во время обысков у фигурантов нашли 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более 2 миллионов рублей.Во время обысков у фигурантов нашли 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более 2 миллионов рублей.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

В Брянской области задержали двух торговцев валютой. На них завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

По версии следствия, злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались куплей и продажей иностранной валюты. Импровизированный обменники организовывали в автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения. По предварительным данным, незаконный доход составил около восьми миллионов рублей.

Во время обысков у фигурантов нашли 35 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более 2 миллионов рублей.

- Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске дети стали меньше совершать преступлений
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
В Брянской области закроют на два дня переезд около станции Манюки
Приемные родители истощенной брянской девочки не стояли на учете в полиции
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку продуктов для малого бизнеса
В Брянской области ищут пропавшего Владимира Амелина
В Брянске завершается ремонт улицы Чичирена
В Брянской области задержали торговцев валютой
ВТБ займется управлением эндаумент-фондом Московского государственного областного университета
Под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком
В Брянске дорожники отремонтировали не все дефекты
В Брянске построят ливневку у новой школы на старом аэропорту
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям
В Брянске обещают построить ливневку на перекрестке улиц Куйбышева и Ульянова
Президент продлил на пять лет полномочия прокурора Брянской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Брянской области продлили ограничения на междугородние маршруты
В Брянске включили новый светофор на улице Костычева
В Брянске задержали приемную мать 7-летней девочки-маугли
ВТБ упростил вход в ВТБ-Онлайн и усилил безопасность системы
В Брянске из-за работ изменится схема движения на улице Объездной