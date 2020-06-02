Под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:07:28+03:00

По предварительной информации, пострадал один человек

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В Брянском районе утром 2 июня неподалеку от поселка Новые Дарковичи произошло серьезное ДТП. На автодороге "Брянск- Дятьково" столкнулись легковушка и грузовик.

В автоаварии автомобили получили серьезные повреждения. У "Газели" оторвало задний мост. У ВАЗа оказались повреждены и передняя и задняя часть. Водителя легковушки зажала груда металла.

Однако, по словам очевидцев, мужчина остался жив.

На место аварии выехали полицейские, медики и спасатели. Последним ришлось вырезать автомобилиста из искореженной машины. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU