В Брянске дорожники отремонтировали не все дефекты
В Брянске на дорогах устранили не все дефекты. Об этом говорил глава городской администрации Александр Макаров на совещании по ремонту улиц.
На гарантийном обслуживании в Брянске находятся 188 дорог общей площадью 2,01 миллиона квадратных метров. В апреле выявили дефекты на 12,3 тысячи квадратных метров - это 0,61% от общего объема. Подрядчики приступили к гарантийным ремонтам, но выполнили его частично. В мае оказались разбитыми еще 7,6 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Чиновники призвали подрядчиков в кратчайшие сроки исправить ситуацию, иначе вопросы будут решаться в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU