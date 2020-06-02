В Брянске построят ливневку у новой школы на старом аэропорту

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:27:16+03:00

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В Брянске построят ливневую канализацию у новой школы на старом аэропорту. Ее протяженность около 400 метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Расположена она будет по улице Горбатова.

Вместе с ливневкой по улице Советской, протяженностью 3,4 километра, и ливневкой на переулке Пилотов, они будут собирать дождевую воду со всей территории старого аэропорта.

А пока "водопад" со стороны строящегося дворца единоборств смыл несколько секций в заборе у парковки перед домом №20 на переулке Пилотов. В Брянске за четыре дня выпало полторы месячной нормы осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU