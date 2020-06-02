2020-06-02T16:21:57+03:00
Общество

В Брянске обещают построить ливневку на перекрестке улиц Куйбышева и Ульянова

Работы пройдут в этом году
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске в этом году обещают построить ливневую канализацию на перекрестке улиц Куйбышева и Ульянова. Это позволит решить вопрос подтопления домов №4 и №6 на Куйбышева. Проблема существует уже несколько лет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице Ульянова ближе к Бежицкому рынку в минувшую пятницу установили дополнительный водоприемный колодец. Ливневка была забита. Ее чистили специальными машинами. Капитальные работы здесь пока не планируют. Канализацию в этом году ждет дальнейшая очистка и текущий ремонт.

Напомним, за четыре дня в Брянске выпало полторы месячной нормы осадков. Подтопленными оказались многие улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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