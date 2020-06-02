В Брянске задержали приемную мать 7-летней девочки-маугли
В Брянске задержали приемную мать истощенной девочки. Следователи проводят с ней беседу, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
- Инициирован вопрос о незамедлительном изъятии других детей, находящихся на воспитании в указанной семье, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Напомним, истощенную 7-летнюю девочку госпитализировали в Брянскую областную детскую больницу 1 июня. Ребенка, которого забрали правоохранители, нашли голодным, в грязи с обмороженными ногами. Приемных родителей малышки дома не было. Позже выяснится, что они злоупотребляли алкоголем.
Следователи завели уголовное дело. Отвечать за состояние девочки будут и приемные родители, и органы опеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU