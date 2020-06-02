В Брянске из-за работ изменится схема движения на улице Объездной

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:48:05+03:00

Изменения будут действовать с 8 июня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться временными дорожными знаками

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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Из-за работ изменится схема движения транспорта на улице Объездной.

- Сейчас основные работы сосредоточены на формировании разворотного кольца в месте примыкания новой автодороги, - говорят в пресс-службе горадминистрации. - Здесь готовятся к переносу сетей канализации на участке со стороны «Аэропарка».

Итак, с 8 июня все машины, движущиеся в направлении «Переулок Пилотов - Городищенская горка», поедут по готовой части построенного кольца. Со стороны Бежицы - движение транспорта пойдет по встречной полосе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и руководствоваться временными дорожными знаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU