Расследование уголовного дела об истязании 7-летней девочки в Брянске проконтролирует Александр Бастрыкин

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:31:39+03:00

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Главный следователь страны Александр Бастрыкин пообещал взять на контроль расследование уголовного дела об истязании 7-летней девочки в Брянске.

По данным Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе". Отвечать за состояние ребенка будут не только родители, но и органы опеки.

Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, изучить условия, в которых проживал ребенок, выяснить, как стало возможным подобное обращение с маленькой девочкой, поступали ли ранее какие-либо сигналы о том, что ребенок находится в опасных условиях от соседей и других лиц.

Следователи выяснят, посещал ли ребенок школу или детский сад.

Напомним, 1 июня в Брянскую областную больницу госпитализировали 7-летнюю девочку из Бежицкого района. Ребенка нашли голодным, в грязи. Оказалось, малышка жила в приемной семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU