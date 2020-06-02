В Брянске на сотрудников органы опеки завели уголовное дело из-за истощенной девочки
В Брянске на сотрудников органов опеки и попечительства завили уголовное дело из-за истощенной девочки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Виновных могут наказать по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".
Правоохранители выяснят почему о ребенка не позаботились ни родители, ни компетентные органы.
Кроме того, от главы Брянской городской администрации потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, истощенную 7-летнюю девочку госпитализировали в Брянскую областную больницу 1 июня. У ребенка также диагностировали обморожение ног. Оказалось, что малышку взяла приемная семья, но должным образом за ней не ухаживала.
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ИСТОЧНИК KP.RU