В Брянске на сотрудников органы опеки завели уголовное дело из-за истощенной девочки

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:06:47+03:00

Виновных могут наказать по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе". Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители выяснят, почему о ребенке не позаботились ни родители, ни компетентные органы

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В Брянске на сотрудников органов опеки и попечительства завили уголовное дело из-за истощенной девочки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Виновных могут наказать по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".

Правоохранители выяснят почему о ребенка не позаботились ни родители, ни компетентные органы.

Кроме того, от главы Брянской городской администрации потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, истощенную 7-летнюю девочку госпитализировали в Брянскую областную больницу 1 июня. У ребенка также диагностировали обморожение ног. Оказалось, что малышку взяла приемная семья, но должным образом за ней не ухаживала.

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ИСТОЧНИК KP.RU